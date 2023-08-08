Водитель троллейбуса отказался открывать пандус для женщины с инвалидностью

В 11:00 троллейбус 11 маршрута борт 1636.

В Бишкеке водитель троллейбуса №11 с бортовым номером 1636 отказался открывать откидной пандус для женщины с инвалидностью. Об этом сообщает Союз людей с инвалидностью "Pавенство".

"В 11:00 троллейбус 11 маршрута борт 1636. Водитель был настолько груб и неадекватен при посадке отказался открывать пандус , а при высадке открыл таки пандус и буквально выкинул меня с коляской из троллейбуса, при этом говоря: "думаете легко пандус открывать, пусть поднимают тебя пассажиры и что дома не сидишь?…" я в шоке, никто так никогда не тряс так мою коляску…" - сообщила у себя на странице в соцсети Гульмира Казакунова, председатель ОО Союз людей с инвалидностью "Равенство.





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