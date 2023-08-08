Центральноазиатский форум по Чингизу Айтматову пройдет в Чолпон-Ате

Он посвящен 95-летию со дня рождения писателя

Центральноазиатский молодежный форум, посвященный 95-летию рождения писателя Чингиза Айтматова, пройдет 10-11 августа в Чолпон-Ате. Об этом сообщили в Министерстве культуры, выступившем организатором мероприятия.

В форуме примут участие выдающиеся молодежные лидеры, активисты, представители государственных и неправительственных организаций, а также молодежные делегаты из стран Центральной Азии.

Организаторы надеются, что это время станет платформой для обмена идей, опытом и знаний, способствующей развитию молодежи и общества в целом.

В рамках мероприятия будут проведены шесть панельных сессий:

- «Культура в век перемен» — обсуждение роли культуры в современном мире и ее важности для формирования идентичности и национального самосознания молодежи;

- «Креативная индустрия» — рассмотрение возможностей и перспектив развития креативных отраслей в регионе, а также их вклада в экономику и социокультурное разнообразие;

- «Инновации в сельском хозяйстве» — обсуждение современных технологий и подходов к развитию сельского хозяйства с участием молодежи и их роль в обеспечении продовольственной безопасности;

- «Разработка рекомендаций по Резолюции ООН 2250 (2015)» — создание конструктивных рекомендаций, направленных на поддержку активного участия молодежи в общественной и политической жизни;

- «Волонтеры — опора общества» — обсуждение важной роли волонтерства в развитии общества и обмена передовым опытом молодежных инициатив;

- «Молодые государственные служащие — новый взгляд в будущее» — рассмотрение важности участия молодежи в государственной службе и их вклада в динамичное будущее страны.

Вести.kg