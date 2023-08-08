В Чон-Алайском районе пытались ограбить АЗС

Грабители надели медицинские маски, выбили дверь и угрожали пистолетом

В Чон-Алайском районе пытались ограбить АЗС. Об этом сообщили в УВД Ошской области.

По их данным, в ночь с 1 на 2 августа 37-летний Е.С. обратился в дежурную часть Чон-Алайского РОВД с заявлением о нападении на заправку. По его словам, двое неизвестных граждан в медицинских масках напали на АЗС, выбили дверь ногами, с помощью пистолета разбили окна и угрожали оператору. Они пытались забрать деньги из кассы, но когда Е.С. удалось позвонить в 102, скрылись с места происшествия в неизвестном направлении.

По подозрению в нападении задержаны 21-летний З. уулу Т. и 18-летний Т.П, оба являются жителями Чон-Алайского района. У них в качестве вещественных доказательств изъяты пневматический пистолет и медицинские маски.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК КР. Подозреваемые водворены в ИВС. Ведется следствие.



Вести.kg

