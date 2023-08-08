Проверка выявила десятки мечетей и медресе с нарушениями и без документов

Межведомственная рабочая группа проверяет деятельность религиозных объектов в Ошской области.

Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

Как уточняется. в состав группы входят представители ГКНБ, МВД, ГКДР, МЧС, Минздрава, полномочного представительства президента в Ошской области, ГУ "Кадастр" и ДУМК.

Основным фактором, негативно влияющим на религиозную обстановку и способствующим распространению радикально-экстремистской идеологии среди верующих на территории Ошской области, называют хаотичное строительство религиозных объектов с игнорированием установленных норм и без учета реальной потребности населения. А также - отсутствие единых стандартов и бесконтрольность образования в религиозных учебных заведениях.

По итогам проверки за нарушение требований норм Закона "О свободе вероисповедования и религиозных организациях", архитектурно-строительных, санитарно-эпидемиологических норм и требований пожарно-технической безопасности составлены акты и даны предписания в отношении 48 мечетей, 40 религиозных учебных заведений.

Кроме этого, приостановлена деятельность 39 мечетей и 21 религиозного учебного заведения. Оштрафованы 39 религиозных и культовых объектов.

Установлено 39 мечетей, не имеющих соответствующих документов, которые не подлежат учетной регистрации, так как были построены с нарушением установленных архитектурно-строительных норм.



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