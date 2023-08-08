Пункты пропуска на кыргызско-китайской границе изменили график работы

В субботу и воскресенье пункты пропуска могут пересекать только грузовые транспортные средства.

C 6 августа 2023 года внесены некоторые изменения в деятельность пунктов пропуска, расположенных на кыргызско-китайском участке государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"Так, пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" начали функционировать 7 дней в неделю, с 08:00 до 20:00.

Все дни недели вышеуказанные пункты пропуска будут осуществлять пропуск грузовых транспортных средств, а с понедельника по пятницу (кроме выходных) будет осуществляться пропуск туристов и других лиц в пешем порядке и на легковых автомобилях.

В субботу и воскресенье пункты пропуска могут пересекать только грузовые транспортные средства.

Напоминаем, что для въезда в КНР гражданам с общегражданским заграничным паспортом необходимо оформить визу.

Функционирование пунктов пропуска в данном режиме будет осуществляться до 30 сентября 2023 года.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики напоминает, что по вопросам пересечения государственной границы граждане могут обратиться по телефону +996 312 88 16 18".





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