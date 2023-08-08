Убийство уроженки Кыргызстана в Дмитрове. Комментарий МИД

Убитая женщина в городе Дмитрове является гражданкой Российской Федерации.

Об этом 24.kg сообщили в МИД.

По его данным, подозреваемый в убийстве также имеет российский паспорт. При этом они оба являются уроженцами Кыргызстана.

​Отмечается, что посольство КР в РФ в рамках своей компетенции готово оказать необходимую консульско-правовую помощь близким погибшей.

Отметим, о гибели женщины в соцсетях сообщила ее старшая дочь. Она рассказала, что отец убил мать на глазах детей.



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