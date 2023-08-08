Повторные выборы. Еще трое человек заявили о намерении баллотироваться

Повторные выборы депутата парламента пройдут в Ленинском одномандатном округе 10 сентября.



Еще трое человек подали в ЦИК заявки о намерении участвовать в выборах депутата в Жогорку Кенеш по Ленинскому одномандатному округу № 26.

За мандат будет бороться Илимбек Аттокур уулу. Ранее он также участвовал в выборах по Ленинскому округу и набрал 5,15 процента голосов. До этого он работал в администрации президента.

Хотят баллотироваться в нардепы коммерческий директор ОсОО «Арпа-Бишкек» Таалайбек Кермалиев и сын экс-депутата парламента Карганбека Самакова, глава ОсОО «Биопром» Кубанычбек Самаков.

Повторные выборы депутата парламента пройдут в Ленинском одномандатном округе 10 сентября. Регистрация продлится до 20 августа включительно.

Ранее ЦИК признала результаты досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому округу, прошедших 28 мая, недействительными, так как аннулированы голоса, отданные за Дамиру Ниязалиеву. Она набрала на выборах 35,86 процента голосов — это более трети.



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