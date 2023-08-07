ГКНБ КР по Баткенской области конфисковал в доход государства сигареты на сумму около 2 млн. сомов

Бишкек, "Саясат.kg". Во время санкционированного обыска были обнаружены 17 960 пачек сигарет без акцизных марок.

21 июля 2023 года Баткенский районный суд, по результатам рассмотрения уголовного дела признал виновным жителя села Кара-Бак Баткенского района Ж.Д.А. в совершении преступления, предусмотренного ст.239 УК КР (Оборот продукции, подлежащей обязательному акцизному обложению, без акцизных марок или средств идентификации) и наложил штраф в размере 100 тыс. сомов, а также конфисковал в доход государства сигареты на сумму 1 млн. 800 тыс. сомов.

К сведению, 9 мая 2023 года Управлением ГКНБ КР по Баткенской области в рамках проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, направленных на борьбу с контрабандной деятельностью, в доме Ж.Д.А. во время санкционированного обыска были обнаружены 17 960 пачек сигарет без акцизных марок.