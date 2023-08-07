В Кыргызстане многие родители не соблюдают правил безопасной перевозки детей в авто

Причиной возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров является частое нарушение водителями правил перевозки детей.

Об этом заявили в пресс-службе ГУОБДД.

"Почти все пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях дети-пассажиры перевозились с нарушениями, и во многих случаях водителями, нарушившими ПДД, оказывались родители детей.

В ГУОБДД отметили, что требования к безопасной перевозке детей подробно изложены в правилах дорожного движения. Сотрудники регулярно проводят мероприятия по контролю за их исполнением и ведут масштабную просветительскую работу с родителями, которые по закону отвечают за жизнь и здоровье своих детей. Статистика аварийности с детьми-пассажирами вызывает тревогу и требует бдительности со стороны водителей.

ГУОБДД призывает неукоснительно соблюдать ПДД при перевозке детей-пассажиров, жизнь и здоровье которых в такие моменты во многом зависят от взрослых.

Также ГУОБДД напоминает, что первое, о чем необходимо позаботиться, это средства пассивной безопасности. Пассажиров, которым нет полных 12 лет, следует перевозить в автокресле, которое должно быть сертифицированным, подобранным в соответствии с ростом и весом ребенка и установленным строго по инструкции.

Помимо ПДД, которые надлежит выполнять неукоснительно, есть рекомендации ГУОБДД. Управление советует принять их во внимание, особенно если в салоне находится ребенок.

"Помните, что последствия любой аварии для ребенка вдвое тяжелее, чем для взрослого!" - заявили в ГУОБДД.



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