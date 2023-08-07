Милиция прокомментировала смерть 23-летнего парня в Бостери

Для установления причины смерти молодого человека в селе Бостери на Иссык-Куле назначена экспертиза.

Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области. В милиции рассказали свою версию произошедшего.

Как уточняется, 6 августа примерно в 05:10 в ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение от службы 103 о том, что на пляже пансионата "Золотые пески" скончался 23-летний А. Б., житель Таласской области.

На место выехала следственно-оперативная группа бостеринского поселкового отделения милиции.

"При первичном внешнем осмотре на теле парня каких-либо следов насильственной смерти обнаружено не было", - отметили правоохранители.

При опросе очевидцев было установлено, что 5 августа он с супругой и одноклассниками приехал отдыхать в Иссык-Кульский район. По словам одного из одноклассников, примерно в 23:30 они с А. Б. и еще одним одноклассником отдыхали в баре на берегу озера. Там А. Б. якобы повздорил с неизвестными, а позже был обнаружен в бессознательном состоянии вне зоны бара. Одноклассник позвал на помощь людей. Прибежавший на помощь один из отдыхающих представился медицинским работником и стал оказывать помощь пострадавшему.

Сотрудники милиции установили личность помогавшего. Им оказался 23-летний У. К., житель Ошской области. По его словам, в тот день примерно в 5 часов утра он прогуливался по поберегу озера и услышал крики о помощи. Прибежав, он увидел парня в бессознательном состоянии и стал оказывать первую помощь. Он заметил, что пострадавший заглотил язык, и стал разжимать ему челюсть, чтобы вытащить язык. В это время подъехала бригада скорой помощи. Медики продолжили оказывать помощь, но все попытки привести парня в чувство оказались тщетными.

Для установления причины смерти 23-летнего жителя Таласской области А. Б. следственная служба ОВД Иссык-Кульского района назначила судебно-медицинскую экспертизу, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что версии милиции и родных умершего А. Б. разнятся.



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