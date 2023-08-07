ОАО «Кыргызтелеком» уведомляет об изменении размера абонентской платы за телефон

Уведомляем об изменении размера абонентской платы за телефон с 1 сентября 2023 года.
Уважаемые абоненты ОАО «Кыргызтелеком»!
Уведомляем об изменении размера абонентской платы за телефон с 1 сентября 2023 года.
Для физических лиц: 103,74 сома;
для юридических лиц: 158,46 сома.
Справочная информация об услугах компании:
0509 001812
0997 001812
0778 001812
Техническая поддержка интернета:
0707 680404
0221 680404
0558 680404
0312 680404
Лицензия № 18-0267-КР от 30 января 2018 года.
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