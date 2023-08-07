ОАО «Кыргызтелеком» уведомляет об изменении размера абонентской платы за телефон

Уведомляем об изменении размера абонентской платы за телефон с 1 сентября 2023 года.



Уважаемые абоненты ОАО «Кыргызтелеком»!

Уведомляем об изменении размера абонентской платы за телефон с 1 сентября 2023 года.

Для физических лиц: 103,74 сома;

для юридических лиц: 158,46 сома.

Справочная информация об услугах компании:

0509 001812

0997 001812

0778 001812

Техническая поддержка интернета:

0707 680404

0221 680404

0558 680404

0312 680404

Лицензия № 18-0267-КР от 30 января 2018 года.



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