Домогательства несовершеннолетней. Адвокат потерпевшей обжалует приговор суда

Адвокат потерпевшей стороны Эркин Саданбеков намерен подать кассационную жалобу в Верховный суд.

В Бишкекском городском суде завершилось рассмотрение апелляционной жалобы гособвинения на оправдательный приговор по делу о развратных действиях родного отца в отношении несовершеннолетней. Процесс проходил в закрытом режиме.

Решение первой инстанции, по которому подсудимый признан невиновным в связи с отсутствием состава преступления, оставлено в силе.

Адвокат потерпевшей стороны Эркин Саданбеков намерен подать кассационную жалобу в Верховный суд. Защита также подготовит обращение к омбудсмену и в другие правозащитные организации.

«Подобные решения подрывают веру в правосудие. У нас были неопровержимые доказательства, но суд их не принял во внимание. Оправдательный приговор возмутил даже прокуроров. Хотя они и не смогли добиться в городском суде отмены решения районного суда», — сказал юрист.

Напомним, в 24.kg обратилась мама девочки. Она рассказала, что ее дочери на протяжении четырех месяцев домогался родной отец. На момент совершения преступления ей исполнилось 15 лет.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/271889/