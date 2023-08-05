ГКНБ КР: Нефтрейдеры согласились принять соответствующие меры по снижению цен на дизельное топливо

Бишкек, "Саясат.kg". В свою очередь нефтрейдеры согласились принять соответствующие меры по снижению цен на дизельное топливо.

Сегодня, 5 августа 2023 года Заместитель Председателя Кабинета Министров – Председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант Ташиев К.К. провел совещание с участием Председателя ГНС КР Абдувапова А.К., Председателя Службы антимонопольного регулирования Тайлакова К.Д., а также с представителями отечественных нефтерейдеров по вопросу ценообразования на рынке топлива.

В ходе совещания Ташиевым К.К. отмечено о том, что на сегодняшний день со стороны нефтетрейдеров, на станциях АЗС реализуется дизельное топливо по завышенным ценам.

В связи с чем, с его стороны было рекомендовано нефтетрейдерам придерживаться социально-ориентированной политики ценообразования и отмечено о необходимости снижения цен и дальнейшее установления цен на дизельное топливо не более чем 63-64 сома за 1 литр для обеспечения населения доступным дизельным топливом по приемлемым ценам.

В свою очередь нефтрейдеры согласились принять соответствующие меры по снижению цен на дизельное топливо.