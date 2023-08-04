У министра образования Турции попросили открыть школы "Маариф" по всему Кыргызстану

Посол КР в Турции Руслан Казакбаев встретился с министром национального образования Турецкой Республики Юсуфом Текином.

Стороны отметили высокий уровень отношений между братскими странам, который связан с историческими корнями и близостью культурных ценностей.

Отдельно обсудили актуальные вопросы двустороннего кыргызско-турецкого сотрудничества в научно-образовательной сфере, в частности процесс согласования Протокола, предусматривающего направление в село Улуу Памир провинции Ван учителей кыргызского языка и литературы, музыки и народного рукоделия, а также Соглашения о сотрудничестве в области образования.

Посол Руслан Казакбаев, положительно отметив деятельность образовательного учреждения турецкого фонда "Маариф" в Кыргызстане, выразил надежду на открытие дополнительных школ во всех областях страны. Также кыргызская сторона, с учетом большого опыта турецкой стороны, выразила заинтересованность в учреждении кыргызско-турецких профессиональных лицеев в КР.

Юсуф Текин выразил готовность в продвижении совместных проектов в сфере образования и отметил, что турецкая сторона готова изучить вопросы, предложенные кыргызской стороной.

По итогам встречи стороны достигли договоренности о проведении взаимных визитов глав министерств в Кыргызстан и Турцию в ближайшее время.

Напомним, в ноябре 2012 года в рамках рабочего визита министра иностранных дел Кыргызской Республики (тогда этот пост занимал Руслан Казакбаев) в Турецкую Республику состоялось подписание соглашения между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и турецким фондом "Маариф" по открытию и функционированию частных образовательных учреждений в Кыргызской Республике.



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