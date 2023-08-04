В некоторых районах Бишкека сегодня не будет света

В некоторых районах Бишкека сегодня не будет света.

Об этом сообщили в Бишкекском предприятии электросетей.

Так, перебои в электроснабжении ожидаются:

Восточная РЭС

С 9-00 до 17-00 в 5 мкр. ж/д №10/1 с 1-2 подъезд с 1-5 этаж,

С 9-20 до 14-00 на отрезках ул. Токтогула, Гоголя, Герцена,

С 9-30 до 18-00 на отрезках пер. Каджисайском,

С 9-30 до 19-00 на отрезках ул. Ахунбаева, Набережной, Малдыбаева,

С 14-00 до 17-35 на отрезках ул. Усенбаева,

Западная РЭС

С 9-00 до 14-00 на отрезках ул. Воровской, Тимура Фрунзе,

С 9-00 до 17-00 в ж/м «Тынчтык»,

С 9-10 до 17-00 по ул. Сагынбая Манасчы,

С 9-30 до 17-00 в ж/м «Арча-Бешик» по ул. Тулпар -Таш, Ак-Марал, Кеге-Тоо,

Северная РЭС

С 9-00 до 17-00 в с. Маевка, ж/м «27га», МТФ-2, с. Рассвет, с. Нижняя Ала-Арча, с. Ленинском, ж/м «Тендик», ж/м «Алтын-Казык» по ул. 1-Линия до 15-Линии, Ак-Тилек, Достук, Тынчтык, Ынтымак, Манас-Ата, Ак-Сай, Ак-Жол, Нооруз, Кут, Жаштык, Эл-Биримдиги, Заправочной, Сары-Озон, Жетиген, пер. Кономерен, в ж/м «Дордой-2», ж/м «Энесай», ж/м «Келечек» по ул. Келечек 1-я до 13-й, Энесай 14-я, 15-я), ж/м «Дордой-2» по ул. 1-й до 12-й, Орхон, Курманжан-Датка, Култегин, Кожевенной, Жаштар, в районе ул. Алма-Атинской (объездной дороги), в/з Ак-Джар, с. Мыкан, в мкр. «Достук», ж/м «Керемет», 110-й квартал (по ул. Мессароша, Профсоюзной, Эркин-Эл, Дыйкан, Кайназарова, Сад, в ж/м «Мурас-Ордо» по ул. 1-й до 6-й, в ж/м 7га, ж/м «Тамырч», ж/м «Умут» по ул. Кырк-Чоро, Ак-Жол,

С 9-00 до 18-00 на отрезках ул. Куренкеева, Уметалиева, Мичурина, пер. Журнальном.

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