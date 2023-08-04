Выборы депутата ЖК по Ленинскому округу. Глава «Бишкектеплоэнерго» подал заявление в ЦИК

Выборы пройдут 10 сентября 2023 года.
Директор коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго» Ырсалиев Жамалбек Самарбекович подал заявление о намерении баллотироваться кандидатом по Ленинскому одномандатному избирательному округу №26 Бишкека на повторных выборах депутата Жогорку Кенеша.
Список кандидатов, уведомивших о намерении баллотироваться кандидатом по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26:
- 66-летний Асылбеков Куттубек Бообекович;
- 62-летний Нышанов Назарбек Айтбекович;
- 69-летний Мамаев Сулайман Шамшиевич;
- 33-летний Эртай Искаков;
- 29-летний Аскар Алмаз улуу;
- 40-летний Роман Ремнев;
- 62-летний Эркин Булекбаев;
- 65-летний Бакир Турсунбай уулу;
- 76-летний Какчекеев Токтогул;
- 35-летний Абиров Жаныбек Болотбекович;
- 46-летний Тагаев Русланбек Таштанбекович;
- 47-летний Шаршенбиев Бакыт Нурджанович;
- 56-летняя Сооронбаева Нургуль Момуновна;
- Эсенаманов Мурат Кубанович;
- 42-летняя Кадыралиева Ыргал Кармышаковна;
- 44-летняя Осмоналиева Ханзада Исаковна;
- 48-летний Ырсалиев Жамалбек Самарбекович.
Выборы пройдут 10 сентября 2023 года.
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