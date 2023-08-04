Выборы депутата ЖК по Ленинскому округу. Глава «Бишкектеплоэнерго» подал заявление в ЦИК

Выборы пройдут 10 сентября 2023 года.

Директор коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго» Ырсалиев Жамалбек Самарбекович подал заявление о намерении баллотироваться кандидатом по Ленинскому одномандатному избирательному округу №26 Бишкека на повторных выборах депутата Жогорку Кенеша.

Список кандидатов, уведомивших о намерении баллотироваться кандидатом по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26:

- 66-летний Асылбеков Куттубек Бообекович;

- 62-летний Нышанов Назарбек Айтбекович;

- 69-летний Мамаев Сулайман Шамшиевич;

- 33-летний Эртай Искаков;

- 29-летний Аскар Алмаз улуу;

- 40-летний Роман Ремнев;

- 62-летний Эркин Булекбаев;

- 65-летний Бакир Турсунбай уулу;

- 76-летний Какчекеев Токтогул;

- 35-летний Абиров Жаныбек Болотбекович;

- 46-летний Тагаев Русланбек Таштанбекович;

- 47-летний Шаршенбиев Бакыт Нурджанович;

- 56-летняя Сооронбаева Нургуль Момуновна;

- Эсенаманов Мурат Кубанович;

- 42-летняя Кадыралиева Ыргал Кармышаковна;

- 44-летняя Осмоналиева Ханзада Исаковна;

- 48-летний Ырсалиев Жамалбек Самарбекович.

Выборы пройдут 10 сентября 2023 года.

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