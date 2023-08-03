Врач-анестезиолог: Жизнь вынуждает медиков заглядывать в карман пациентов

Тема противостояния блогеров и медиков все еще актуальна.

Кыргызстанцы разделились на тех, кто защищает врачей, и тех, кто поддерживает блогеров. Медиаэксперт Елена Баялинова записала интервью с врачом анестезиологом-реаниматологом Афтандилом Умаржановым о том, почему медики и пациенты оказались по разную сторону баррикад. Записью она поделилась с редакцией Kaktus.media. Представляем в сокращенном виде.

- Почему сегодня такое какое-то небрежное отношение к профессии медицинского работника? Что делать?

- Все зависит от воспитания человека в первую очередь. Воспитанный человек, хоть и болен, будет вежливо себя вести. Его поведение предрасполагает такое же ответное. И не только врача, а любого человека.

Очень тяжело быть врачом и учителем, очень. Представителей этих профессий надо, наоборот, поддерживать, носить на руках. И тогда в стране будут образованные дети и здоровая нация.

- У людей тоже есть свои претензии и жалобы. В государственных больницах до сих пор существуют неформальные выплаты, очереди, какие-то другие недовольства...

- При Советском Союзе была программа, чтобы каждому гражданину были доступны медицина и образование. На обеспечение бесплатной медпомощью тратились очень большие деньги. А сейчас времена поменялись, взгляды стали, скажем, капиталистические. Мол, плати - потом будем смотреть. Мы к этому сейчас идем. То есть меняется принцип медицины. В таких случаях всегда страдает здоровье.

Поэтому чтобы врач хорошо работал, он должен очень хорошо получать. Чтобы взятки не брал, или, например, хорошо смотрел за больным, медик должен быть материально обеспечен. Иначе все его мысли лишь о том, как выжить, а не о выздоровлении больного.

Государство должно платить ему хорошие деньги. Есть такое выражение, что в бедном государстве не может быть хорошей медицины.

- Как все-таки добиться взаимопонимания и взаимоуважения между пациентами и медицинскими работниками?

- Я 30 лет проработал врачом. С детства хотел им стать. Много лет назад я уже понял, что самые тяжелые профессии те, которые связаны с людьми. Человек приходит больным. Уже у него психологическое состояние совсем другое. А врач должен это все понять, работать, лечить его. Это очень тяжело. Я, например, еще в поле работаю, сажаю, это так приятно. Почему? Потому что там против меня никто не идет, при хорошем обращении можно получить урожай. А с пациентом? Порой бывает - ты ему улыбаешься, все делаешь, а он отрицательные эмоции в ответ выдает. Это губит человека.

- Можно же работать и не просить у пациентов деньги? Как, например, работают врачи частных медцентров.

- Это очень унизительно, что врач начинает заглядывать в карман больного. А это его сама жизнь вынуждает. Я работал в госсекторе, получал примерно 15-17 тысяч сомов зарплату. Мне этого почти ни на что не хватало. Из-за этого иногда даже приходилось думать об этом, просить взятки, заглядывать в карман больного. Мне надо было на что-то жить, у меня тоже дети есть. Многие вещи я себе не мог позволить из-за небольшого заработка. В частном медцентре я получаю зарплату больше, чем на госслужбе. Я делаю свою работу и не прошу деньги, не думаю об этом. И это очень приятно.

Больной платит в кассу, а мое руководство мне дает зарплату.

А в госструктурах - вы знаете, хирург сколько получает сейчас, если так подумать? 8 тысяч сомов. Его работу наше государство оценило в 8-10 тысяч сомов. Жить на эти деньги можно? Нет. Поэтому хирург начинает думать о деньгах. Многие берут, потому что вынуждает жизнь. Чтобы врач хорошо работал, надо, в первую очередь, к нему хорошо относиться. Часто говорят, мол, ты же давал клятву Гиппократа, которая говорит, что я должен всегда работать, лечить любого человека, пусть даже он будет моим врагом. У Гиппократа есть и такие строчки, что родственники больного и родня врача должны заботиться, чтобы семья врача ни в чем не нуждалась. То есть врач не должен думать о хлебе насущном, а должен заниматься врачеванием.

Учитель мой покойный говорил, что если ты хочешь вылечить больного, не показывай, что у тебя на душе. Пусть у тебя дома даже горит все, ломается все, улыбайся больному, заслужи его доверие - и выздоровление будет почти обеспечено.

Лучше пусть народ не болеет, тогда и не будет конфликтов. Пусть народ будет здоровым, а я буду без работы сидеть. Может быть, чем-то другим займусь. Болезнь на 55% зависит от образа жизни. То есть это основная причина болезни. Так что меняйте свой образ жизни!

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