Эмомали Рахмон освободил осужденных в Кыргызстане таджикистанцев

Они были задержаны после вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе 28-29 апреля 2021 года

Власти Таджикистана освободили двух осужденных в Кыргызстане таджикистанцев, которые год назад были этапированы из Баткена в Худжанд для дальнейшего отбывания наказания. Абдурозик Абдукаххоров и Аскар Юнусов 28 июля покинули колонию в Яване, где их содержали последние несколько месяцев, сообщает Радио Озоди.

Абдурозик Абдукаххоров сообщил Радио Озоди 2 августа, что после долгих обращений в различные органы власти его и Аскара Юнусова оправдали и освободили из колонии.

"Представители Генеральной прокуратуры Таджикистана приехали в яванскую колонию и заявили, что президент Таджикистана своим указом освободил нас с Аскаром от дальнейшего отбывания наказания и снял с нас судимость. Мы благодарны за это, и очень рады, что вернулись к своим детям. Когда мы вышли за ворота тюрьмы, нам дали денег, чтобы мы могли без проблем добраться до дома", -рассказал Абдурозик Абдукаххор.

Наргис Джабборова, супруга Абдурозика, заявила, что последние два года ей и ее семье было очень трудно. "Сейчас, слава Богу, все позади. Я хочу поблагодарить власти за то, что способствовали освобождению моего мужа. В этом и большая заслуга журналистов, прежде всего, сотрудников Радио Озоди, которые постоянно освещали ситуацию вокруг дела моего мужа", - сказала она.

Абдурозик Абдукаххоров и Аскар Юнусов - граждане Таджикистана, до весны 2021 года проживали в кыргызском селе Борбоддук – там через дорогу находится таджикская территория. Они были задержаны после вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе 28-29 апреля 2021 года, и кыргызские следователи заявили, что обнаружили в телефоне одного из них совместную фотографию с таджикскими пограничниками.

Суд Лейлекского района Кыргызстана 14 сентября того года приговорил их к пожизненному заключению, признав виновными по статьям 380 (преступления против мира) и 391 (мародерство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Родные Абдурозика Абдукаххорова и Аскара Юнусова и не раз заявляли, что считают приговор несправедливым.

По настоянию посольства Таджикистана в Кыргызстане и родственников осужденных, Баткенский областной суд Кыргызстана в начале декабря 2021 года изменил приговор гражданам Таджикистана на 20 лет тюремного заключения вместо пожизненного. Спустя полгода Абдукаххорова и Юнусова перевели из тюрьмы Баткена Кыргызстана в ИВС Худжанда Таджикистана для дальнейшего отбывания наказания на родине.

В результате вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе в апреле 2021 года со стороны Кыргызстана погибли 36 человек и пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших и 87 раненых.





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