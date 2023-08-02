Повторные выборы. Еще один бывший депутат подала документы в ЦИК

Об этом сообщает ЦИК.

Еще один бывший член Жогорку Кенеша, нардеп по списку партии СДПК в пятом созыве, Ыргал Кадыралиева заявила об участии в выборах депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу № 26. Об этом сообщает ЦИК.

Она стала второй женщиной, желающей баллотироваться. Накануне о своем желании побороться за место в парламенте заявила врач-педиатр, бывший кандидат в депутаты по списку партии «Мекеним Кыргызстан» Нургуль Сооронбаева.

Ыргал Кадыралиева участвовала в выборах в БГК 11 апреля 2021 года по списку партии экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева «Ак-Бата». Из-за многочисленных нарушений БТИК, а затем и ЦИК аннулировали их итоги.

В октябре 2022 года она вошла в список комитета по защите Кемпир-Абада. Но поскольку на встрече с остальными представителями комитета в субботу 22 октября ее не было, дело в отношении Ыргал Кадыралиевой не возбуждали.

Кроме того, в Центризбирком обратился Мурат Эсенаманов, временно безработный. Ранее, в 2021 году он выдвигал свою кандидатуру по Ленинскому округу.

Повторные выборы депутата парламента пройдут в Ленинском одномандатном округе 10 сентября. Регистрация продлится до 20 августа включительно.

Ранее ЦИК признала результаты досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому округу, прошедших 28 мая, недействительными, так как аннулированы голоса, отданные за Дамиру Ниязалиеву. Она набрала на выборах 35,86 процента голосов — это более трети.



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