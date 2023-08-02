ГКНБ КР: Задержаны члены подпольной националистической группы

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанные помещены под стражу в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В ходе проводимой органами ГКНБ КР работы по выявлению и пресечению причин и условий для возникновения конфликтов на межэтнической почве, недопущению противоправных действий и ущемлений по признакам этнической принадлежности, получены данные о том, что в г.Бишкек и Чуйской области функционирует подпольная группа националистов, осуществляющих противоправные действия в отношении лиц азиатской национальности, проводя при этом видеофиксацию своих противоправных действий и публикуя их в социальных сетях. Члены националистической группы в своих публикациях используют фашистскую символику.

В рамках уголовного дела, возбужденного ГКНБ КР по признакам преступлений, предусмотренных пунктами 1 и 4, части 2, статьи 330 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики, сотрудниками спецслужбы проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установлены и задержаны трое членов отмеченной группы граждане КР, жители г.Бишкек и Чуйской области «С.Б.М.», «Н.Р.В.» и «С.Г.Р.».

В рамках следственных действий у задержанных изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие об их противоправной деятельности.

Задержанные помещены под стражу в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию других возможных участников подпольной националистической группы.

Пострадавших от действий указанных лиц просим обратиться по телефону доверия ГКНБ КР (0312 66 04 75)