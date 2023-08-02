Более 65 процентов населения Кыргызстана живут в сельской местности

На сегодня численность сельского населения Кыргызстана составляет 4 миллиона 583,9 тысячи человек.

Такие данные приводятся в ежегоднике «Кыргызстан в цифрах», который подготовил Национальный статистический комитет.

Сельские жители составляют 65,1 процента от всего населения республики. В городах проживает 2 миллиона 453,7 тысячи человек (34,9 процента). По сравнению с 2019 годом сельского населения стали на 368 тысяч больше, городского — на 280,1 тысячи человек.

Всего в Кыргызстане, по последним данным, проживает 7 миллионов 37,6 тысячи человек. Из них 3 миллиона 557,3 тысячи человек составляют женщины (50,5 процента), а 3 миллиона 480,3 тысячи человек — мужчины (49,5 процента).



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