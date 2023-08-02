Врачи из Китая проведут операции по удалению катаракты. Запись с 7 августа

Специалисты будут работать на базе отделений микрохирургии глаза № 1 и № 2 с 12 по 26 сентября.

В Национальном госпитале при Министерстве здравоохранения в рамках проекта «Экспресс здоровья — яркое путешествие» офтальмологи из Китая проведут 300 операций по удалению катаракты. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, специалисты будут работать на базе отделений микрохирургии глаза № 1 и № 2 с 12 по 26 сентября. Предварительный осмотр и запись пациентов будут проводиться с 7 августа по 8 сентября (с понедельника по пятницу) с 9.00 до 16.00 по адресу: Бишкек, улица Тоголока Молдо, 1/7 (мобильная клиника Национального госпиталя).

Пациентам необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, удостоверения (пенсионное, об инвалидности, матери-героини и другие).

С вопросами можно обращаться по телефону: 0990800483.

Всего в рамках этого проекта будут проведены бесплатные операции на катаракту для 600 кыргызстанцев: по 300 в Бишкеке и Оше.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/271563/