Кабмин поручил беспрепятственно трансформировать земли под электростанции

Кроме того, рассмотрен указ президента о чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли.

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев провел совещание по вопросам подготовки отраслей экономики к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов, строительства малых ГЭС, солнечных и ветряных электростанций. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В совещании приняли участие полномочные представители президента в областях (в режиме видео-конференц-связи), государственных органов и энергетических компаний.

Зампред кабмина поручил провести качественный ремонт на всех энергетических объектах республики и на линиях электропередачи от 500 до 0,4 киловольта.

Всего в этом году запланирован капитальный ремонт 46 тысяч 908,15 километра низковольтных и высоковольтных линий электропередачи, а также 718 подстанций мощностью 35-500 киловольт и 19 тысяч 870 трансформаторных подстанций мощностью 0,4-0,6-10 киловольта.

Рассматривалась реализация указа президента о вопросах передачи земель, предназначенных для использования возобновляемых источников энергии. Бакыт Торобаев отметил, что всем государственным органам, связанным с трансформацией земель для строительства малых ГЭС, солнечных и ветряных электростанций, даны соответствующие поручения.

«Затягивание решений по земельным проблемам предпринимателей недопустимо», — сказал он.

Фонду зеленой энергетики под строительство малых ГЭС, солнечных и ветряных электростанций уже передано три участка общей площадью 34,54 гектара в Кочкорском и Айтматовском районах.

Кыргызстан имеет потенциал для строительства 88 малых ГЭС. В этом году по республике будут введены новые малые ГЭС мощностью 137,5 мегаватта.

Кроме того, рассмотрен указ президента о чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли.

«Теперь министр энергетики может давать поручения руководителям местных органов власти, заместителям руководителей отраслевых министерств. Эти полномочия позволяют принимать оперативные решения по ряду вопросов в энергетической отрасли», — заключил Бакыт Торобаев.



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