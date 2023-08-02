Неизвестные закидали камнями поезд и разбили стекла новых вагонов VIP и «Люкс»

Вчера в 21.18 произошел инцидент в поезде «Балыкчы — Бишкек» на участке станции Дмитриевка — станции Кант.
Об этом сообщает ОАО «Кыргыз темир жолу».
Неизвестные разбили стекла вагонов VIP, «Люкс», девятое купе простого вагона, а также повреждено окно тамбура с рабочей стороны другого вагона.
«Это действие не только создало неудобства для пассажиров и туристов, но и поставило под угрозу их безопасность. Разбитые окна на месте происшествия были временно заделаны скотчем, и поезд смог продолжить свой путь. Но такие инциденты могут повлечь серьезные последствия и создать опасные ситуации для пассажиров, туристов и проводников», — отмечают в «Кыргыз темир жолу».
Компания просит местных жителей, проживающих вдоль железнодорожного пути, относиться сознательно и не подвергать опасности пассажиров.
«Инциденты подобного рода не только наносят материальный ущерб, но и угрожают жизни и здоровью людей. Помните, что каждый из нас несет ответственность за сохранение общественного порядка и безопасности на железнодорожном транспорте», — обратились в компании.
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