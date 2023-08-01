В Кыргызстане на конец июля в первый класс зачислено более 110 тыс. детей

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки КР.

С 10 апреля по 30 июля 2023 года через информационную систему по приему детей в школу и детский сад в первый класс государственных и муниципальных школ зачислен 110 тыс. 81 ребенок. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки КР.

Из них 2 тыс. 440 – согласно квоте для льготной категории лиц. Это составляет 59% общей квоты в государственных и муниципальных школах. 75 тыс. 965 мест еще свободны.

В Бишкек на 79% мест уже зачислены учащиеся, в Оше – 55%, Баткенской области – 64%, Джалал-Абадской области – 56%, Нарынской области – 66%, Ошской области – 52%, Таласской области – 64%, Чуйской области – 56%, Иссык-Кульской области – 57%.

В Бишкеке зачислены 16 тыс. 376 детей, из них 681 – по квоте для льготной категории лиц,

В Джалал-Абадской области – 20 тыс. 416, из них 412 – по квоте для льготной категории лиц,

Чуйской области – 17 тыс. 173, из них 347 – по квоте для льготной категории лиц,

Ошской области – 21 тыс. 70, 313 – по квоте для льготной категории лиц,

Иссык-Кульской области – 8 тыс. 351,из них 111 – по квоте для льготной категории лиц,

Баткенской области – 10 тыс. 723, из них 205 – по квоте для льготной категории лиц,

Таласской обласи – 4 тыс. 631, из них 93 – по квоте для льготной категории лиц,

Нарынской области – 4 тыс. 973, из них 80 – по квоте для льготной категории лиц,

Оше – 6 тыс. 188, 198 – по квоте для льготной категории лиц.

Напомним, первый этап электронной записи в первый класс школы проведен с 10 апреля до 26 июня 2023 года, II этап проводится с 26 июня до 31 августа.

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