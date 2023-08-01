В МВД предупредили граждан о рисках новых финансовых пирамид

В том числе вдохновленные вкладчики привлекают все больше участников и даже своих близких и знакомых.

Главное управление уголовного розыска МВД Кыргызской Республики предупреждает граждан высоких о рисках стать жертвой новых финансовых «пирамид» и настоятельно рекомендует не участвовать в любых сомнительных сделках, где предлагают легкий и быстрый доход.

Уточняется, что людей вовлекают в финансовые пирамиды также посредством социальных сетей, которые пестрят объявлениями о получении сверхприбыли без особых усилий.

В том числе вдохновленные вкладчики привлекают все больше участников и даже своих близких и знакомых.

Основными признаками мошеннических проектов являются:

- реклама с обещанием высокой доходности;

- организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход

участника формируется за счет вложений новых участников;

- отсутствие лицензий на осуществление деятельности по привлечению денег.

«Финансовые пирамиды обычно маскируют свои мошеннические схемы различными способами, целью таких сомнительных организаций является привлечение денег от доверчивых граждан, поверивших в обещания сверхприбыли.

Они предлагают различные льготы, бонусы за каждого привлеченного нового участника, обещают баснословные проценты. Финансовые пирамиды появились еще давно, однако до сих пор их организаторы находят доверчивых клиентов, переключаясь на новые способы отъема денег», - рассказали в МВД.

Кабар