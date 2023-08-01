Минэнерго прекратит продажу электроэнергии майнинг-ферме в Кемине

Начинали с 5 мегаватт, на сегодня – 25 мегаватт используют и платят.

Министр энергетики Таалайбек Ибраев в интервью "Азаттыку" сообщил о прекращении с 1 августа продажи электроэнергии майнинг-ферме в Кемине. По словам министра, сотрудничество прекращает сама майнинг-ферма, которая будет закупать электроэнергию у казахской компании.

В интервью "Азаттыку" Ибраев отметил, что в прошлом году Жогорку Кенешем был принят закон, разрешающий майнинг.

"На подстанции "Быстровка" есть резерв мощности, поэтому мы дали разрешение. Начинали с 5 мегаватт, на сегодня – 25 мегаватт используют и платят. Майнинг-компания построила подстанцию, провела линии с нашей подстанции. Они работают с ноября и выплатили 480 млн сомов на сегодняшний день. Здесь нет никакого воровства. Но после этого расследования компания с 1 августа отказалась от сотрудничества. Мы теряем деньги. Майнинг-ферма будет закупать электроэнергию у казахской компании, а нам платить только за транзит по 23 тыйына. Вместо 480 млн сомов мы получим 17 млн сомов", - сказал министр.

Он опроверг информацию о том, что майнинг-фермы работают и в других областях страны, отметив, что идут переговоры с российской компанией "МБТ Строй" о выдаче 30 мегаватт с Камбар-Атинской ГЭС-2. Об этом сотрудничестве ранее расследование опубликовало издание Kloop.kg.

27 июля "Азаттык" выпустил расследование о деятельности майнинг-фермы в Кемине на фоне энергетического кризиса в Кыргызстане. Автору расследования удалось найти связи майнинг-фермы с членами совета директоров государственных энергокомпаний.

Электричество майнинг-ферма, как удалось выяснить, приобретает по тарифу 5,04 сома за 1 киловатт-час. Однако объект потребляет электричества больше, чем горнодобывающий "Альянс Алтын" или ТНК "Дастан".

Позже президент Садыр Жапаров прокомментировал расследование "Азаттыка" о майнинг-ферме в Кемине Чуйской области КР, которая продолжает свою деятельность, несмотря на дефицит электроэнергии в Кыргызстане.



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