Спасатели продолжают поиски альпинистов на пике Победы. Видео

Для поиска пропавших альпинистов на пике Победы группа спасателей МЧС прибыла в базовый лагерь "Энилчек" на высоте 4 100 метров.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В лагере спасатели проведут два дня для акклиматизации, а затем поднимутся на высоту более 6 000 метров для поиска альпинистов.

Следует отметить, что на высоте более 4 100 м температура колеблется в пределах от -20 до -30 градусов. Дорога опасная и достаточно сложная.

По информации, трое из пропавших альпинистов, Д. П., С. П., Н. Д., являются гражданами Российской Федерации, а четвертый – гражданином Литвы.

11 июля альпинисты заключили контракт по восхождению с компанией "Аксай-Трэвел" в Кыргызстане и заселились в лагерь в Иссык-Кульской области. В этот же день они вышли на пик Победы. Последний раз туристическая группа выходила на связь 19 июля с высоты около 6 900 метров.

24 июля по спутниковому телефону поступили координаты для оказания помощи туристической группе.



24-26 июля на основании полученных координат компания "Аксай-Трэвел" провела поисковую операцию на арендованном вертолете, однако это результатов не дало.

27 июля из Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) поступил официальный запрос об оказании помощи и проведении оперативно-разыскных мероприятий.



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