Племянник забил до смерти пожилого дядю

С чего все началось – теперь уже и не вспомнить.

В полдень 8 мая житель одного из сел Московского района Михаил Ч. пошел в магазин за продуктами и алкоголем. По пути встретил своего дядю Д.А. Как рассказываем сам Михаил, между ним и дядей всю жизнь были неприязненные отношения, буквально с самого Мишиного детства. С чего все началось – теперь уже и не вспомнить.

Жили дядя и племянник в одном селе, поэтому поневоле встречались часто. И каждая их встреча превращалась в разборки и выяснение отношений. Особенно когда на нетрезвую голову…

Так же было и в тот раз. Поругались, Михаил в сердцах толкнул пожилого родственника, тот упал. А племянник отправился домой, чтобы успокоиться.

Дядя поднялся и тоже пошел к себе домой, откуда позвонил своему сыну, двоюродному брату Михаила, и пожаловался на племяша. Сын Д.О. за отца обиделся и решил поговорить с кузеном по-мужски. Приехал к Михаилу и долго читал ему нравоучения на тему правильного обращения с теми, кто в отцы годится. Отчитал, пригрозил и уехал. А Михаил еще больше озлобился и решил раз и навсегда расквитаться с дядей.

Из показаний Михаила:

- Вечером я пошел к дяде поговорить о случившемся, но дверь он мне не открыл. Домой к нему я все-таки вошел и спросил, почему он нажаловался на меня своему сыну. Дядя сидел на диване и усмехался. Я сбросил его с дивана на пол и несколько раз ударил… Когда уходил, он был в сознании.

По заключению экспертов, дядя никак не мог быть в сознании, поскольку от полученных травм скончался на месте.

Из обвинительного заключения:

"Прибыв к дому Д.А., обвиняемый, используя физическую силу, взломал входную дверь, а после, проследовав ко второй двери, межкомнатной, открыл ее аналогичным способом. Воспользовавшись беспомощным состоянием сидевшего на диване Д.А., взяв его за шиворот, повалил на под и с особой жестокостью стал душить и наносить множественные удары руками и ногами по всему телу. После этого, с целью сокрытия совершенных преступлений, прибрался в комнате и, инсценировав несчастный случай, покинул место преступления".

То, что случилось с дядей, племянник попытался представить как неудачное паление с дивана. Однако судебно-медицинская экспертиза все расставила на свои места: несколько сломанных ребер, открытая черепно-мозговая травма… Так с дивана не падают. А 12 мая милиция задержала племянника Д.А., который признался в убийстве.

Органы досудебного производства обвинили Михаила Ч. в незаконном проникновении в чужое жилище и умышленном лишении жизни другого человека, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление. Кроме прочего, оказалось, что Михаил Ч. страдает алкогольной зависимостью и нуждается в принудительном лечении.

Московский районный суд исключил из обвинения "особую жестокость" и "цель скрыть другое преступление", но незаконное проникновение оставил. И назначил подсудимому по совокупности наказание в виде двенадцати с половиной лет исправительной колонии общего режима.





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