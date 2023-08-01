Повторные выборы. Число кандидатов растет: пока ни одной женщины

Число желающих участвовать в повторных выборах депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу № 26 увеличивается.

Об этом сообщает ЦИК.

Заявления подали еще два человека: безработный Русланбек Тагаев и глава ОсОО «Медутиль» Бакыт Шаршембиев.

Таким образом, о намерении баллотироваться заявили 12 человек. ЦИК напоминает, что выдвижение завершится 10 августа.

Повторные выборы депутата парламента пройдут в Ленинском одномандатном округе 10 сентября. Регистрация продлится до 20 августа включительно.

Ранее ЦИК признала результаты досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому округу, прошедших 28 мая, недействительными, так как аннулированы голоса, отданные за Дамиру Ниязалиеву. Она набрала на выборах 35,86 процента голосов — это более трети.



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