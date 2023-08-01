Кабмин утвердил порядок проведения техосмотра транспортных средств

Постановлением кабинета министров от 12 июля 2023 года № 350 утвержден порядок проведения технического осмотра транспортных средств.

Об этом сообщил правовой портал «Токтом».

Документ устанавливает процедуру проведения технического осмотра транспортных средств за соответствием их конструкции требованиям, установленным техническим регламентом в Кыргызстане.

Технический осмотр транспортных средств проводится диагностическими центрами, аккредитованными в национальной системе по требованиям международных стандартов. Владельцы транспортных средств имеют право выбора диагностического центра для проведения технического осмотра.

Диагностические центры должны быть оснащены специальными техническими средствами и оборудованием, средствами измерений, необходимыми для технического осмотра транспортных средств на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» в полном объеме. У них должны быть специальные технические средства фотофиксации техосмотра.

В постановлении отмечено, что продолжительность техосмотра должна составлять от 15 до 60 минут. После его прохождения владельцу авто выдается специальный талон.

Постановление опубликовано еще 21 июля 2023 года в газете «Эркин-Тоо» и вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

В постановлении кабинета министров не говорится, обязателен ли техосмотр для всех типов автомобилей или действует прежняя норма, когда техосмотр обязаны проходить только определенные авто.

Сейчас обязательный техосмотр два раза в год проходят автомобили, используемые для перевозки пассажиров (в том числе легковые автомашины (такси), грузов, опасных грузов. Проверку должен проходить спецтранспорт: автомобили скорой медицинской помощи, пожарные, автокраны, автолесовозы, автосамосвалы, автоцементовозы, автоэвакуаторы, транспортные средства для перевозки длинномерных грузов, тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные, самоходные специальные технологические машины (СТМ) и транспортные средства для перевозки денежной выручки и ценных грузов. Другие автомобили проходят техосмотр в добровольном порядке.



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