Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 14

Газеты вместо наволочек. Правозащитники посетили один из ИВС в Таласской области

Правозащитники составили два акта о нарушении.

  
Сотрудники территориального представительства Национального центра по предупреждению коррупции по Таласской области проверили спецприемник и ИВС ОВД Айтматовского района.

Отмечается, что выявлен ряд нарушений правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания. В частности, санитарная обработка не проводилась в ИВС более трех месяцев. Не было питьевой воды более недели. Вода подается только по вечерам на несколько часов. В некоторых личных делах отсутствуют постановления о продлении меры пресечения. В спецприемнике отсутствует постельное белье,  вместо наволочки используется газета, матрасы грязные.

Правозащитники составили два акта о нарушении.

     
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/271472/ 

           