Газеты вместо наволочек. Правозащитники посетили один из ИВС в Таласской области

Правозащитники составили два акта о нарушении.



Сотрудники территориального представительства Национального центра по предупреждению коррупции по Таласской области проверили спецприемник и ИВС ОВД Айтматовского района.

Отмечается, что выявлен ряд нарушений правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания. В частности, санитарная обработка не проводилась в ИВС более трех месяцев. Не было питьевой воды более недели. Вода подается только по вечерам на несколько часов. В некоторых личных делах отсутствуют постановления о продлении меры пресечения. В спецприемнике отсутствует постельное белье, вместо наволочки используется газета, матрасы грязные.

Правозащитники составили два акта о нарушении.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/271472/