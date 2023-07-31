ГКНБ: В Бишкеке пресечен устойчивый канал незаконного оборота наркотиков

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанный «Б.Д.Б.» водворен в СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ КР наряду с другими задачами в пределах своей компетенции проводит работу по предупреждению, выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов на территории Кыргызской Республики.

Так, в ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий в данном направлении в поле зрения органов национальной безопасности попал гражданин Кыргызской Республики «Б.Д.Б.».

Следствием установлено, что «Б.Д.Б.» на постоянной основе занимается перевозкой и хранением наркотических средств, а также их реализацией на территории г. Бишкек, в основном молодежи и иностранным туристам.

29 июля 2023 года в результате проведения специальных следственных действий «Б.Д.Б.» был задержан. При его личном обыске обнаружены наркотические средства в особо крупном размере – 108 грамм (9 брикетов). Проведенный анализ изъятых веществ в рамках судебно-медицинской экспертизы показал, что в брикетах упакован гашиш, который относится к каннабиноидной группе и является наркотическим средством.

Задержанный «Б.Д.Б.» водворен в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление происхождения наркотических средств, а также других соучастников данного преступления.