Акыйкатчы встретилась с авторами первых книг об аутизме на кыргызском языке

Акыйкатчы и авторы книг обсудили важность обеспечения прав детей с аутизмом.

Акыйкатчы (омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева провела встречу с авторами первых книг об аутизме на кыргызском языке - журналисткой Бактыгуль Чыныбаевой и студенткой университета "Сэнт Жонс" Зейнеп Ибраим кызы. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

"Авторы книг "Өзгөчө бөбөгүм" ("Мой особенный братик") Зейнеп Ибрагим кызы и "Аутизм менен жашоо" ("Жизнь с аутизмом") Бактыгуль Чыныбаева - сестра и мама особенного мальчика Урмата.

Акыйкатчы и авторы книг обсудили важность обеспечения прав детей с аутизмом.

Бактыгуль Чыныбаева рассказала акыйкатчы, что именно ее подтолкнуло написать свою книгу.

"В Кыргызстане родители детей с аутизмом ежедневно борются за каждую улыбку, за каждый жест ребенка. При этом они остаются с этой проблемой один на один. Государство не принимает в этом участия. В стране нет государственных центров для детей с аутизмом. Родители таких детей обращаются в единственный такой, частный, центр, и многим это не по карману. Когда мы первый раз узнали про диагноз нашего ребенка, мы находились по работе за границей. К нам приехали все специалисты, и они занимались мной. В развитых странах давно уже есть четкие алгоритмы при определении диагноза. В первую очередь оказывают помощь и поддержку родителям детей с аутизмом, так как именно с информирования родителей начинается то, как ребенок с таким диагнозом будет расти и развиваться. Когда мы вернулись на родину, я поняла, насколько у нас плачевная ситуация, и что помощи ждать неоткуда. Родители своими силами пытаются добиться определенных возможностей. Но нужна поддержка со стороны государства. А ее у нас нет", - рассказала она.

Акыйкатчы вручила благодарственное письмо авторам книг за вклад в защиту прав детей.

"Для нас очень важно обеспечить права детей с аутизмом. Мы благодарим вас за вклад в защиту интересов прав детей. С вашей методикой многие родители смогут найти силы, чтобы помочь своему ребенку. Нам известна ситуация с соблюдением прав детей с аутизмом. Институт омбудсмена в этом направлении готов провести необходимую работу. Мы намерены предложить системные изменения для обеспечения оптимального развития и повышения качества жизни людей с аутизмом. Также важно обеспечить права родителей детей с аутизмом по доступу к необходимой информации, чтобы они получали поддержку высококвалифицированных специалистов с учетом индивидуальных потребностей их детей", - заявила акыйкатчы.

Также обсудили важность принятия мер по недопущению дискриминации со стороны общества детей с аутизмом.

Напомним, ранее, 26 июля, в Бишкеке состоялась презентация первых книг про аутизм на кыргызском языке".

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