Учителю химии школы № 61 Наталье Лантуховой нужна помощь на лечение

Наталье Лантуховой предстоят длительное дорогостоящее лечение и реабилитация за рубежом.

Учителю химии школы № 61 Наталье Лантуховой поставили диагноз миелит (воспаление спинного мозга). Она прикована к постели и находится в больнице. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, Наталье Лантуховой предстоят длительное дорогостоящее лечение и реабилитация за рубежом.

«Наталья Лантухова — человек, внесший огромный вклад в образование Кыргызской Республики, один из лучших учителей химии в стране, отличник образования, 40 лет отдавший обучению и воспитанию детей, подготовивший не одно поколение победителей и призеров республиканских и международных олимпиад, взрастивший не одно поколение врачей, сегодня нуждается в помощи», — добавил он.

Желающие помочь могут перечислить средства по следующим реквизитам:

- номер карты «Банк Кыргызстан»: 4177490164562961;

- номер Mbank: 0557585155 (Ксения — дочь).





Ссылка: https://24.kg/obschestvo/271404/