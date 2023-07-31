Повторные выборы. Отказавшимся баллотироваться до 5 сентября вернут залог

Об этом сообщает ЦИК.

Кандидатам, отказавшимся от участия в повторных выборах депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу № 26, до 5 сентября вернут избирательный залог. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что до этой даты должны быть изготовлены избирательные бюллетени, а их текст планируется утвердить до 24 августа. Претендентам, отказавшимся баллотироваться после 5 сентября, залог возвращен не будет. Отметим, сумма залога составляет 100 тысяч сомов.

Повторные выборы депутата парламента пройдут в Ленинском одномандатном округе 10 сентября. Выдвижение претендентов завершится 10 августа. Регистрация продлится до 20 августа включительно.

Ранее ЦИК признала результаты досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому округу, прошедших 28 мая, недействительными, так как аннулированы голоса, отданные за Дамиру Ниязалиеву. Она набрала на выборах 35,86 процента голосов — это более трети.



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