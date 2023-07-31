Президент поручил ускорить строительство нового корпуса Ошского педуниверситета

Садыр Жапаров ознакомился с ходом строительства нового корпуса Ошского государственного педагогического университета.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В новом здании университета будет проводиться обучение только по педагогическим специальностям для студентов из Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей.

Строительство нового пятиэтажного объекта началось в ноябре 2021 года. Общая площадь учебного корпуса составляет 3,6 тысячи квадратных метров. Он будет включать в себя 54 учебных кабинета, библиотеку, столовую, конференц-зал и компьютерный класс. В проекте нового здания предусмотрены установка пандусов и лифта для беспрепятственного посещения вуза лицами с ограниченными возможностями здоровья и пожилыми людьми.

Отметив особую роль педагогической профессии, Садыр Жапаров поручил завершить строительство здания к началу нового учебного года.



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