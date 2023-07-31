ГКНБ КР: По отречению членов религиозно-экстремистской организации «Хизбут-Тахрир» Иссык-Кульской области

Бишкек, "Саясат.kg". И призвали граждан не поддаваться незаконным призывам членов данного РЭО.

ГКНБ КР проведены соответствующие мероприятия по отречению членов религиозно-экстремистской организации «Хизбут-Тахрир» Иссык-Кульской области.

В результате принятых мер профилактического воздействия, 13 июля с.г. сторонники запрещенного судом указанного РЭО – Т.У.Т., С.С.Б., К.Т.К., и Т.А.А., осознав ошибочность выбранного ими религиозного направления, отреклись от пагубных экстремистских идей и призвали граждан не поддаваться незаконным призывам членов данного РЭО.