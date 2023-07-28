В Нацгоспиталь КР срочно требуется врач-фармаколог и эпидемиолог

Кроме того, госпиталю требуется специалист по госзакупкам со стажем не менее 3-х лет, а также слесарь-сварщик.

В Национальный госпиталь КР срочно требуется врач-фармаколог и эпидемиолог, сообщают в Министерстве здравоохранения КР.

По их данным, заработная плата врача-фармаколога составит до 30 тыс. сомов в месяц, тем временем одним из требований к врачу-эпидемиологу является стаж не менее 3-х лет.

Кроме того, госпиталю требуется специалист по госзакупкам со стажем не менее 3-х лет, а также слесарь-сварщик.

«За дополнительной информацией обращайтесь в отдел кадров Национального госпиталя по адесу: ул. Тоголок Молдо, 1В (напротив Центра электронного здравоохранения МЗ КР)», - говорится в сообщении.

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