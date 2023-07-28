Самоубийство кыргызстанки в Алматы на глазах у детей. Реакция МИД КР

В пресс-службе МИД КР прокомментировали самоубийство кыргызстанки в Алматы.

В ведомстве заявили, что со стороны Генконсульства Кыргызстана в Алматы предоставлена вся необходимая консульско-правовая и консультативная помощь родственникам погибшей, являющимся гражданами Кыргызстана.

"Также совместно с казахскими государственными органами и кыргызскими диаспоральными объединениями оказано содействие в вывозе тела Б. кызы А. на малую родину в Кыргызстане для дальнейшего захоронения.

По данному факту возбуждено уголовное дело, которое находится на особом контроле у руководства МВД Казахстана", - заявили в ведомстве.

Напомним, неделю назад стало известно, что молодая кыргызстанка покончила с собой в Алматы. Она повесилась на глазах у своих детей. Погибшая периодически подвергалась бытовому насилию.



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