Погранслужба: На въезде в Кыргызстан из Казахстана скопились грузовики

С водителями и грузоперевозчиками проводится разъяснительная работа.

Управление информации и коммуникаций пограничной службы ГКНБ сообщает, что по состоянию на 28 июля фиксируется скопление грузовых транспортных средств на территории Казахстана на въезд в Кыргызстан.

По предварительным данным, с 22:50 27 июля на контрольно-пропускных пунктах "Ак-Тилек - Автодорожный", "Чон-Капка - Автодорожный", "Чалдыбар - Автодорожный", "Ак-Жол - Автодорожный" по неизвестным причинам произошел сбой в работе автоматизированной информационной системы "АИС" "Сводный пост" Государственной налоговой службы при МФ Кыргызской Республики.

Государственная налоговая служба напоминает, что использует АИС "Сводный пост" для учета товаров, ввозимых на территорию республики из стран - членов ЕАЭС.

В связи со сбоем в работе АИС зафиксировано скопление грузовых транспортных средств на территории Казахстана на въезд в Кыргызстан. При этом отмечается, что Единая система учета внешней миграции пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики работает в штатном режиме.

С водителями и грузоперевозчиками проводится разъяснительная работа.



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