По итогам первого тура поступления в вузы зачислено почти 13 тысяч абитуриентов

По итогам первого тура поступления в вузы зачислено 12 тысяч 902 абитуриента.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Всего же, по ее данным, в первом туре подано 26 тысяч 546 заявок. Напомним, что абитуриент может подать две заявки: по одной на бюджетную и контрактную формы обучения как в одном вузе, так и в разных.

Больше всего абитуриентов зачислено в Кыргызский национальный университет (2 тысячи 115), Ошский государственный университет (1 тысяча 864), Кыргызский государственный технический университет (1 тысяча 563).

Отбор в высшие учебные заведения проводится в четыре тура через автоматизированную информационную систему «Абитуриент Online». Сегодня завершился второй. В системе зарегистрированы 11 тысяч 598 заявок: 3 тысячи 886 — на обучение на бюджетной основе, 7 тысяч 598 — на контрактной основе.



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