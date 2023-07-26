ЧП в Чолпон-Ате. К ответственности привлекут и хозяина моторной лодки

По его словам, хозяин водного транспорта является жителем города Чолпон-Ата.



Следствие рассмотрит и ответственность владельца моторной лодки, водитель которой спровоцировал смерть двух отдыхающих в Чолпон-Ате. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Службы общественной безопасности МВД Нурлан Исмаилов.

По его словам, хозяин водного транспорта является жителем города Чолпон-Ата.

«Ответственность каждого судовладельца будет определена следствием», — сказал Нурлан Исмаилов.

Главный инспектор управления контроля и надзора в сфере дорожно-транспортной безопасности Министерства транспорта и коммуникаций Аманбек Болоталиев отметил, что ведомство обучает и выдает лицензии судовладельцам.

«Владелец моторной лодки прошел у нас регистрацию в 2015 году. В 2021 году мы проводили техосмотр. Сертификат выдан как положено. То, что хозяин передал транспорт в управление 16-летнему парню, это очень грубое нарушение», — сказал Аманбек Болоталиев.

Напомним, 23 июля в Чолпон-Ате водитель моторной лодки при буксировке «таблетки» с людьми спровоцировал столкновение с теплоходом. В результате погибли двое отдыхавших — парень 2000 года рождения и девушка 2004 года рождения. Еще одна пострадавшая 2002 года рождения в больнице.

В связи с трагичным инцидентом глава государства Садыр Жапаров поручил Министерству внутренних дел, полномочному представителю президента в Иссык-Кульской области усилить профилактические меры по обеспечению безопасности отдыхающих и туристов.



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