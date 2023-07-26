В Кыргызстане выпускники получат дипломы Академии креативных профессий

Церемония вручения дипломов Академии креативных профессий пройдет 28 июля.

Подробности сообщило посольство США в Бишкеке.

Проект реализует общественный фонд Fund Sun People при поддержке американской дипмиссии. Мероприятие бесплатное и открыто для публики. Зарегистрироваться можно через Instagram или Facebook.

Академия креативных профессий обеспечивает бесплатную профессиональную подготовку молодежи из отдаленных регионов страны, а также молодых людей с инвалидностью. За прошедший год более 300 участников прошли бесплатное онлайн-обучение графическому дизайну и контент-менеджменту в рамках трехмесячных виртуальных курсов.

Во время мероприятия 14 выпускников из всех семи регионов республики, показавших самые высокие результаты, представят свои итоговые проекты членам жюри, в состав которого войдут эксперты креативной индустрии и представители посольства США в КР. В рамках мероприятия пройдут два бесплатных мастер-класса от руководителя общественного фонда New Age Аскара Турдугулова и соучредителя студии графического дизайна Tart Creative Михаила Ефименко.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/270968/