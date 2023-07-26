Камчыбек Ташиев вручил гражданину Гончарову Никите Александровичу идентификационную (ID) карту и общегражданский паспорт КР

Бишкек, "Саясат.kg". В течении трех лет обивал пороги различных ведомств с целью реализации своих конституционных прав.

12 июля 2023 года в социальной сети «Фейсбук» было опубликовано обращение гражданина Гончарова Никиты Александровича на имя Председателя ГКНБ Кыргызской Республики, с просьбой оказать помощь в получении национального паспорта Кыргызской Республики.

В силу сложившихся тяжелых семейных обстоятельств, по причине болезни в возрасте семи лет у Гончарова Н.А. скончалась мать. В последующие годы он воспитывался отцом, в связи с отсутствием на руках необходимых первичных документов, не имел возможности получить паспорт гражданина Кыргызской Республики.

В течении трех лет обивал пороги различных ведомств с целью реализации своих конституционных прав.

Органами национальной безопасности проведены ряд мероприятий по установлению личности и сбору архивных материалов.

26 июля 2023 года Заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики – Председатель ГКНБ Кыргызской Республики генерал-лейтенант Ташиев К.К., в рамках проводимой активной работы по решению проблем граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, принял Гончарова Никиту Александровича и вручил ему идентификационную карту и общегражданский паспорт Кыргызской Республики.