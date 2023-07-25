Асфальтирование дороги на перевале Отмок планируют завершить за две недели

Чиновник отметил, что укладка асфальтобетонного покрытия началась 23 июля.

Асфальтирование дороги на перевале Отмок на трассе Талас — Тараз — Суусамыр планируют завершить за две недели. Об этом в соцсетях сообщил министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев.

По его словам, на месте работают сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия № 36 ГП «Кыргызавтожол».

Чиновник отметил, что укладка асфальтобетонного покрытия началась 23 июля.

«Асфальтирование запланировано на месяц. Но если погодные условия будут хорошими и финансирование не прекратится, работы завершатся в течение двух недель», — написал он.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/270939/