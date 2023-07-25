Система здравоохранения Кыргызстана отказывается от бумажного документооборота

В свою очередь граждане смогут просматривать информацию об оказанных им услугах в своих цифровых профилях здоровья на государственном портале электронных услуг.

Министерство здравоохранения Кыргызстана утвердило Положение об организации документооборота в системе здравоохранения в части ведения медицинской документации в форме электронных документов. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По ее данным, медработникам больше не потребуется дублировать первичную медицинскую документацию на бумаге, что позволит уделять больше времени пациентам. В свою очередь граждане смогут просматривать информацию об оказанных им услугах в своих цифровых профилях здоровья на государственном портале электронных услуг.

«Я считаю, что этот порядок — ключевой документ для отрасли, который позволит организациям здравоохранения поэтапно отказываться от бумажного документооборота. Надо признать, до сегодняшнего дня существовала проблема дублирования информации, что тормозило процесс цифровизации и подрывало доверие к ней. Мы активно движемся вперед, но до сих пор обязаны были вести всю медицинскую документацию в бумажном виде. Теперь мы можем начать постепенно отказываться от бумаги и переходить в «цифру», — отметила министр здравоохранения Гулнара Баатырова.

Приказ вступает в силу с 1 сентября. Он закрепляет правовой статус электронной документации и устанавливает требования к формированию, подписанию и хранению электронных медицинских документов, включая их обмен и передачу пациенту.

«Стоит отметить, что, несмотря на переход на безбумажный документооборот, за пациентом остается право выбора. В случае, если он или его законный представитель пожелают, они могут получить дубликат медицинской документации в бумажной форме», — добавили в ведомстве.

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