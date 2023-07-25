Мужчина и двое его сыновей подозреваются в убийстве бизнесмена

По предварительным данным, убийство произошло из-за денег.

По подозрению в убийстве бизнесмена задержаны мужчина и двое его сыновей. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

По их словам, вчера, 24 июля, по подозрению в убийстве бизнесмена сотрудники ОВД Сокулукского района задержали мужчину и двоих его сыновей.

Источники отметили, что убитый числился почти неделю без вести пропавшим.

По предварительным данным, убийство произошло из-за денег.

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