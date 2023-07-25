Погранслужба рассказала о ситуации на границе с Таджикистаном 25 июля

Сегодня, 25 июля, в пункте пропуска "Кызыл-Бель - Автодорожный" в 09:00 началась встреча с участием руководителей силовых структур Баткенской области Кыргызской Республики и Согдийской области Республики Таджикистан.

Управление информации и коммуникаций пограничной службы ГКНБ КР сообщает, что по состоянию на 25 июля 2023 г. обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная.

Вчера, 24 июля, в целях недопущения эскалации инцидента между гражданами Кыргызстана и Таджикистана, произошедшего в местности Дача Баткенского района Баткенской области, были проведены несколько встреч пограничных представителей, руководителей силовых структур и глав органов местного самоуправления сторон.

По итогам встреч приняты решения:

-убрать блокпосты, выставленные правоохранительными органами сторон: кыргызская сторона - в местности Дача, таджикская сторона - у дороги перед пограничной заставой Ходжаи-Аало (РТ);

-принять меры по недопущению в приграничных районах конфликтных ситуаций, которые могут перерасти в пограничный инцидент;

- осуществлять совместное патрулирование подразделениями территориальных правоохранительных органов по маршруту с. Ак-Сай (КР) – с. Ходжаи-Аало (РТ) – м. Төрт-Көчө.

Кроме того, вчера было восстановлено движение машин по автодорогам, на которых ранее были выставлены блокпосты, проведена разъяснительная работа с населением приграничных территорий двух государств.

В ходе встречи стороны также рассмотрели вопрос проведения расследования инцидента, установления причастных к нему лиц и порядок возмещения нанесенного ущерба. Таджикская сторона выразила готовность восстановить ущерб, нанесенный автомашине сотрудника МВД Кыргызской Республики.

Сегодня, 25 июля, в пункте пропуска "Кызыл-Бель - Автодорожный" в 09:00 началась встреча с участием руководителей силовых структур Баткенской области Кыргызской Республики и Согдийской области Республики Таджикистан.

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