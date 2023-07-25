ГКНБ КР: За махинации с земельными участками задержаны должностные лица Ноокенского района Жалал-Абадской области

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий...

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ГКНБ Кыргызской Республики в рамках уголовного дела установлены многочисленные факты незаконной выдачи земельных участков на территории Ноокенского района Жалал-Абадской области по поддельным решениям органов местного самоуправления, а также факты незаконного предоставления градостроительных и правоустанавливающих документов без проведения трансформации земель сельхозназначения под земельные участки ИЖС.

По указанному факту 21 июля 2023 года задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР директор Ноокенского филиала ГУ «Кадастр» при Службе земельных ресурсов «М.Ж.И.», специалист землеустройства Ноокенского филиала ГУ «Кадастр» «М.Р.А.», специалист Ноокенского районного управления по градостроительству и архитектуре «Т.Б.А.» и бывший глава Ноокенского айыльного аймака «Э.Ж.Н.»

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление причастности иных должностных лиц к совершению указанных противоправных деяний.